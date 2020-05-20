СМИ: хакеры могли похитить данные о новой японской сверхзвуковой ракете

Японская компания Mitsubishi Electric подверглась атаке хакеров. Они могли похитить сведения о новой сверхзвуковой ракете. Минобороны страны уже начало расследование случившегося.

Киберперступники, сообщила газета The Ashai Shimbun со ссылкой на источники в правительстве, завладели данными о требованиях к характеристикам ракеты. Их рассылали участникам тендера. Вместо Mitsubishi Electric заказ достался в итоге другой компании.

Сведения о характеристиках вооружения не относятся к государственной тайне. Однако в них указана дальность полета, термоустойчивость и тяга ракеты. Информация важная, но не сверхсекретная — характеристики во время разработки могут изменить.

В материале указано, что случай кражи данных о ракете стал первым случаем, когда стало известно об утечке сведений о конкретном объекте. В японском Минобороны выясняют все обстоятельства инцидента.

Хакеры атаковали Mitsubishi Electric в январе 2020 года. В компании уверяли, что они завладели тысячами личных данных соискателей на вакантные места предприятия. Кроме того, киберпреступникам досталась техническая и коммерческая информация о партнерах компании.

В феврале Mitsubishi Electric уточнила, что хакеры могли получить данные от министерства обороны. Какие именно это были сведения, до сих пор не уточнялось.