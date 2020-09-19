СМИ: грузовой самолет протаранил ограждение в аэропорту Сомали

Грузовой самолет разбился о бетонное ограждение в международном аэропорту Аден Адде в сомалийской столице Могадишо. Пока сообщений о пострадавших не поступало.

Самолет с грузом совершил жесткую посадку, а затем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом порталу Goobjoog News рассказали очевидцы аварии. На кадрах, снятых в аэропорту видно, что после удара пострадала передняя часть фюзеляжа. Кабина пилотов полностью разрушена, кроме того повреждены крылья самолета.

По информации сайта, данных о пострадавших пока не поступало. Причины и более подробные обстоятельства крушения лайнера пока также неизвестны.