СМИ: Грузия запретила проход американскому кораблю

Американский корабль «Юма» вошел в Черное море Подробнее

Американский корабль USNS Yuma морских пехотинцев пожаловал в акваторию Черного моря. Он направился к сторону Грузии, однако, по неизвестным причинам, морское судно так и не пустили в территориальные воды этой страны.

Согласно различным источникам, военный скоростной корабль находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, но разрешения на вход экипаж так и не получил. Цель прибытия корабля США также остается неизвестной.

Ранее стало известно, что российские военные начали следить за USNS Yuma сразу после захода корабля в акваторию Черного моря.