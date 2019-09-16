  • СМИ: Грузия запретила проход американскому кораблю

    16 сентября 2019, 21:30

    Ольга Чеснокова

    Судно Военно-морских сил Соединенных Штатов USNS Yuma простояло более 10 часов в водах около Грузии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Avia.pro.
    СМИ: Грузия запретила проход американскому кораблю

    Американский корабль «Юма» вошел в Черное море

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    Американский корабль USNS Yuma морских пехотинцев пожаловал в акваторию Черного моря. Он направился к сторону Грузии, однако, по неизвестным причинам, морское судно так и не пустили в территориальные воды этой страны.

    Согласно различным источникам, военный скоростной корабль находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, но разрешения на вход экипаж так и не получил. Цель прибытия корабля США также остается неизвестной.

    Ранее стало известно, что российские военные начали следить за USNS Yuma сразу после захода корабля в акваторию Черного моря.