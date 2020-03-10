СМИ: Грецию обвиняют в раздевании и избиении мигрантов перед отправкой назад в Турцию

Силы безопасности Греции якобы забирают у беженцев документы, деньги, телефоны и одежду, а затем отправляют их обратно в Турцию. Информация не подтверждена, а CNN располагает лишь тем, что говорят мигранты.

«Они (греческая полиция — ред.) держали ружье. Они забрали всю нашу одежду и оставили нас в нижнем белье. Они забрали наши телефоны, деньги и документы. Они сожгли предметы и одежду», — рассказал мужчина, добавив при этом, что после его избили.

Ранее в Сети появилось видео, как взрослые мужчины оголяют животы своих детей, держат их над костром и хлопают по попе, чтобы те сильнее рыдали. Предполагалось, что это разжалобит греческих пограничников.

От стычек на границе уже пострадал один греческий полицейский, так как мигранты пользуются зажигательными смесями. Полиция использует против мигрантов слезоточивый газ.