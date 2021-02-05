СМИ: Грета Тунберг слила в Сеть методичку по правильному написанию постов

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала твит с прикрепленной методичкой по правильному написанию постов в соцсетях. Она быстро его удалила, но СМИ подхватили конфиденциальную информацию.

Как написал The New York Post, эти рекомендации составил канадский фонд Poetic Justice Foundation, который занимается организацией мероприятий «призванных провоцировать, оспаривать и устранять системное неравенство и предубеждения».

По данным издания, в этих рекомендациях были советы, какие видео надо подливать, кого тегать (в списке была певица Рианна), а темы варьировались от вопросов к премьер-министру Великобритании до формата освещения протестов фермеров в Индии.

Тунберг оформила этот пост, как советы активистам, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше людей. Но это была секретная информация, о чем ей сразу не сказали.

После этого поста правоохранительные органы Индии начали официальное расследование в отношении Poetic Justice Foundation. Фонд обвинили в разжигании протестов.

Год назад мать Тунберг — оперная певица Малена Эрнман — издала книгу, в которой рассказала об аутизме дочери.