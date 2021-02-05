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    05 февраля 2021, 10:50

    СМИ: Грета Тунберг слила в Сеть методичку по правильному написанию постов

    Андрей Иванов

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала твит с прикрепленной методичкой по правильному написанию постов в соцсетях. Она быстро его удалила, но СМИ подхватили конфиденциальную информацию.

    Как написал The New York Post, эти рекомендации составил канадский фонд Poetic Justice Foundation, который занимается организацией мероприятий «призванных провоцировать, оспаривать и устранять системное неравенство и предубеждения».

    По данным издания, в этих рекомендациях были советы, какие видео надо подливать, кого тегать (в списке была певица Рианна), а темы варьировались от вопросов к премьер-министру Великобритании до формата освещения протестов фермеров в Индии.

    Тунберг оформила этот пост, как советы активистам, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше людей. Но это была секретная информация, о чем ей сразу не сказали.

    После этого поста правоохранительные органы Индии начали официальное расследование в отношении Poetic Justice Foundation. Фонд обвинили в разжигании протестов.

    Год назад мать Тунберг — оперная певица Малена Эрнман — издала книгу, в которой рассказала об аутизме дочери.