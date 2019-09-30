СМИ: граната взорвалась в кармане у украинской военнослужащей в Донбассе

ВСУ четырежды за сутки обстреляли ЛНР Подробнее

Уточняется, что 21-летняя военнослужащая состояла в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ «Айдар». Начальник пресс-службы ООС (Операция объединенных сил) Виктор Шубец пояснил украинским СМИ, что девушка погибла не в ходе боевых действий. Причина — неосторожное обращение с оружием. Источники рассказали, что Витовская скончалась от ранений, полученных при взрыве гранаты. Боеприпас лежал у нее в кармане.