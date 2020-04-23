СМИ: госдолг США превысил 24 триллиона долларов

По данным издания, с начала года госдолг Штатов подскочил на полтора триллиона долларов. Этому способствовали меры, которые предпринимают власти страны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Уточняется, что в марте американский президент Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает меры, стимулирующие экономику. Речь идет о более чем двух триллионах долларов.