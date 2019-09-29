СМИ: Госдеп активизировал расследование дела Хиллари Клинтон

Издание узнало, что за последние несколько недель следователи из Бюро дипломатической безопасности связывались со 130 бывшими и нынешними сотрудниками Госдепартамента. Их уведомили, что электронные письма, которые они отсылали несколько лет назад, задним числом получили гриф секретности. Утверждается, что этим лицам не грозит уголовное преследование, но они боятся, что это скажется на их репутации.

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Газета утверждает, что возобновление расследования против Клинтон может обернуться для Трампа новыми обвинениями в использовании власти против политических противников.

В то же время в Госдепе заявили, что следуют обычному протоколу расследования, которое было начато еще при администрации Барака Обамы.

«Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме», — сказал газете высокопоставленный чиновник.

Речь идет о том, что Клинтон в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР проводило проверку переписок бывшего госсекретаря на предмет возможной утечки секретной информации, но не нашло в действиях Клинтон состава преступления.