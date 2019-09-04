СМИ: Гонконг решил пойти на уступки протестующим

Полиция Гонконга облила протестующих цветной водой Подробнее

Поправки в данный законопроект являются одним из камней преткновения между митингующими и официальными властями. Также вышедшие на улицы люди требуют отказаться от использования термина «массовые беспорядки» в отношении протестов 12 июня и выпустить на свободу арестованных демонстрантов.

Кроме того, протестующие настаивают на проведении независимого расследования в отношении полицейских. Еще одним требованием стало введение прямых всеобщих выборов главы администрации района, а также в законодательное собрание.

Инсайдеры газеты утверждают, что Лэм объявит свое решение во второй половине дня 4 сентября. Надо отметить, что после первых же протестов она отложила рассмотрение проекта закона. Позже и вовсе заявила, что он «мертв». Однако противников законопроекта об экстрадиции комментарии главы администрации Гонконга не успокоили. Они продолжили выходить на улицы.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня. Поводом стали предложенные властями поправки в «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Если бы они были приняты, то Гонконг имел бы право выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашения. В частности, речь шла о материковой части Китая.