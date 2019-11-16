СМИ: главу украинского госбанка похитили в Киеве

Неизвестные на Mercedes похитили человека на юге Москвы. План «Перехват» Подробнее

О похищении также передал канал «Прямой» со ссылкой на источники и на родственников Гриценко.

Семья банкира уже обратилась в правоохранительные органы. Более подробной информации о похищении пока нет.

Гриценко назначили на пост председателя правления «Укрэксимбанка» наблюдательным советом кредитной организации в 2014 году.

Он сменил на этом посту Виталия Белоуса, который стоял у руля кредитной организации с начала 2013 года.

Бывшая в то время главой НБУ Валерия Гонтарева лично представила его коллективу.

Государственный экспортно-импортный банк Украины основали 3 января 1992 года согласно Указу президента Украины. Спустя 20 дней после этого банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. 100% акций «Укрэксимбанка» принадлежат государству в лице Кабинета министров.