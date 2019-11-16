  • СМИ: главу украинского госбанка похитили в Киеве

    16 ноября 2019, 17:06

    Андрей Иванов

    Руководителя государственного «Укрэксимбанка» Александра Гриценко среди бела дня похитили в Киеве. Он гулял с ребенком, когда его затащили в черный автобус и увезли неизвестном направлении. Об этом сообщил украинский «5 канал» со ссылкой на собственные источники.
    СМИ: главу украинского госбанка похитили в Киеве

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    О похищении также передал канал «Прямой» со ссылкой на источники и на родственников Гриценко.

    Семья банкира уже обратилась в правоохранительные органы. Более подробной информации о похищении пока нет.

    Гриценко назначили на пост председателя правления «Укрэксимбанка» наблюдательным советом кредитной организации в 2014 году.

    Он сменил на этом посту Виталия Белоуса, который стоял у руля кредитной организации с начала 2013 года.

    Бывшая в то время главой НБУ Валерия Гонтарева лично представила его коллективу.

    Государственный экспортно-импортный банк Украины основали 3 января 1992 года согласно Указу президента Украины. Спустя 20 дней после этого банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. 100% акций «Укрэксимбанка» принадлежат государству в лице Кабинета министров.