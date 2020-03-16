СМИ: глава Universal Music заразился коронавирусом

Коварный 2019-nCoV не щадит никого. Вирус добрался до сердца мировой звукозаписывающей индустрии. Инфекцию подхватил глава Universal Music Лучиан Грейндж.

Как сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники, Грейнд сейчас лечится от китайской заразы в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

По предварительным данным, руководитель Universal Music подцепил вирус от одного из гостей во время вечеринки по-поводу своего 60-летия в Палм-Спрингс. По данным источников издания, на празднике был генеральный директор Аррlе Тим Кук. Тусовка собралась в клубе Madison, который после случившегося закрыли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после двух месяцев с небольшим после вспышки коронавируса в китайском Ухане (провинция Хубэй), объявила о пандемии. Несколько стран, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, закрыли границы. По официальным данным, от COVID-19 в мире умерли более 6,7 тысячи человек.