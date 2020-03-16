СМИ: глава Universal Music заразился коронавирусом
Как сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники, Грейнд сейчас лечится от китайской заразы в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.
По предварительным данным, руководитель Universal Music подцепил вирус от одного из гостей во время вечеринки по-поводу своего 60-летия в Палм-Спрингс. По данным источников издания, на празднике был генеральный директор Аррlе Тим Кук. Тусовка собралась в клубе Madison, который после случившегося закрыли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после двух месяцев с небольшим после вспышки коронавируса в китайском Ухане (провинция Хубэй), объявила о пандемии. Несколько стран, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, закрыли границы. По официальным данным, от COVID-19 в мире умерли более 6,7 тысячи человек.