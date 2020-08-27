СМИ: глава TikTok решил уволиться после угроз Трампа

Угрозы Дональда Трампа заблокировать TikTok на территории США подействовали на руководство видеосервиса. Его исполнительный директор Кевин Майер решил покинуть свой пост.

Об уходе топ-менеджера сообщила газета Financial Times, сославшись на внутренний документ компании. Майер покинет TikTok всего через несколько месяцев после того, как занял эту должность.

Генерального менеджера Ванессу Паппас назначили временно исполняющей обязанности главы видеосервиса.

В материале указано, что Майер принял решение уйти с занимаемой должности после распоряжения президента США Дональда Трампа запретить соцсеть на американской территории. Чтобы этого не произошло, у владеющей приложением компании ByteDance потребовали до 15 сентября продать TikTok какой-либо компании из Соединенных Штатов.

Вашингтон заподозрил, что видеосервис передает данные американцев китайским властям. Владельцы приложения все претензии со стороны США отрицали.

Приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok появилось в 2018 году и быстро завоевало лидирующие позиции в сегменте сервисов для коротких роликов в Китае. Популярность TikTok по всему миру растет.