СМИ: глава правительства Ливии собрался в отставку

«Объявив об отставке, он частично ослабит давление на себя и подготовит почву для своего ухода после женевских переговоров», — рассказали агентству два источника.

Еще четыре ливийских чиновника подтвердили, что Саррадж и его помощники уже обсудили планы об отставке партнерами. Ожидается, что он озвучит свое решение до конца недели.. Представитель Сарраджа отказался комментировать планы премьер-министра.

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж противостоит Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара. ПНС контролирует Триполи и западную часть Ливии, а армия Хафтара сотрудничает с парламентом на востоке страны.

ПНС поддерживает Катар и Турция, а национальную армию и парламент — Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в проправительственном аккаунте в Twitter появились снимки МиГ-25, которые до 2011 года использовала Ливийская национальная армия. Сторонники ПНС попытались выдать их за якобы прилетевшие в Ливию российские истребители МиГ-29 и обвинить Россию в поставке оружия.