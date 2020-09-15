СМИ: глава правительства Ливии собрался в отставку
«Объявив об отставке, он частично ослабит давление на себя и подготовит почву для своего ухода после женевских переговоров», — рассказали агентству два источника.
Еще четыре ливийских чиновника подтвердили, что Саррадж и его помощники уже обсудили планы об отставке партнерами. Ожидается, что он озвучит свое решение до конца недели.. Представитель Сарраджа отказался комментировать планы премьер-министра.
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж противостоит Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара. ПНС контролирует Триполи и западную часть Ливии, а армия Хафтара сотрудничает с парламентом на востоке страны.
ПНС поддерживает Катар и Турция, а национальную армию и парламент — Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее в проправительственном аккаунте в Twitter появились снимки МиГ-25, которые до 2011 года использовала Ливийская национальная армия. Сторонники ПНС попытались выдать их за якобы прилетевшие в Ливию российские истребители МиГ-29 и обвинить Россию в поставке оружия.