Принц Гарри и Меган Маркл вылетели к Елизавете II, несмотря на ссору | 360°

Мир 08 сентября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Принц Гарри и Меган Маркл вылетели к Елизавете II, несмотря на ссору Sky News: Гарри и Меган Маркл направились к королеве Англии, несмотря на конфликт в семье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Внук Елизаветы II Гарри и Меган Маркл направились в Шотландию к королеве. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на представителя пары.

Супруги собрались в замок Балморал после известий об ухудшении здоровья Елизаветы II. Они приняли это решение, несмотря на давний конфликт в королевской семье.

Реклама

«Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию», — сообщили сотрудники телеканала.

Реклама

В замок Балморал уже выехали все дети Елизаветы II — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Также в Шотландию направился и второй внук королевы — Уильям.

Сотрудники пресс-службы Букингемского дворца рассказали о беспокойстве врачей за состояние здоровья британской королевы 8 сентября. Они сообщили об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Сами врачи рекомендовали монаршей особе остаться под медицинским наблюдением.

0 0 0 0 0 0