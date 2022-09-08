Принц Гарри и Меган Маркл вылетели к Елизавете II, несмотря на ссору | 360°

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Принц Гарри и Меган Маркл вылетели к Елизавете II, несмотря на ссору

Sky News: Гарри и Меган Маркл направились к королеве Англии, несмотря на конфликт в семье

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Внук Елизаветы II Гарри и Меган Маркл направились в Шотландию к королеве. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на представителя пары.

Супруги собрались в замок Балморал после известий об ухудшении здоровья Елизаветы II. Они приняли это решение, несмотря на давний конфликт в королевской семье.

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«Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию», — сообщили сотрудники телеканала.

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В замок Балморал уже выехали все дети Елизаветы II — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Также в Шотландию направился и второй внук королевы — Уильям.

Сотрудники пресс-службы Букингемского дворца рассказали о беспокойстве врачей за состояние здоровья британской королевы 8 сентября. Они сообщили об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Сами врачи рекомендовали монаршей особе остаться под медицинским наблюдением.

Англия

Елизавета II

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