СМИ: Германия признала слабую техническую оснащенность бундесвера

Участие в учениях приняли более двух тысяч солдат и 500 единиц техники. Отдельно демонстрировались возможности мотопехоты, обеспечения, медицинской службы и кибервойск.

Однако местные СМИ заявили, что военные и простые жители Германии заметили слабую техническую оснащенность вооруженных сил. Эта проблема была актуальной как для сухопутных войск, так и для флота и авиации.

Парламентский статс-секретарь минобороны ФРГ Петер Таубер на церемонии закрытия учений отметил, что руководство Германии признает плачевное состояние бундесвера.

«…на новые угрозы у нас не всегда есть верные политические ответы», — заключил он.