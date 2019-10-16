СМИ: Германия признала слабую техническую оснащенность бундесвера
В Германии завершились ежегодные специальные учения бундесвера для подготовки командного состава сухопутных войск ILÜ-2019. Мероприятие посетили более 500 гостей, среди которых политики, общественные деятели, военные атташе других государств и журналисты. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на немецкие СМИ.
Участие в учениях приняли более двух тысяч солдат и 500 единиц техники. Отдельно демонстрировались возможности мотопехоты, обеспечения, медицинской службы и кибервойск.
Однако местные СМИ заявили, что военные и простые жители Германии заметили слабую техническую оснащенность вооруженных сил. Эта проблема была актуальной как для сухопутных войск, так и для флота и авиации.
Парламентский статс-секретарь минобороны ФРГ Петер Таубер на церемонии закрытия учений отметил, что руководство Германии признает плачевное состояние бундесвера.
«…на новые угрозы у нас не всегда есть верные политические ответы», — заключил он.