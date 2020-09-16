По информации издания, такое предложение сделал министр финансов ФРГ Олаф Шольц своему американскому коллеге Стивену Мнучину. Их телефонные переговоры прошли в августе.

Германию обеспокоили угрозы со стороны американских сенаторов о введении торговых ограничений в отношении порта в городе Засниц, где данный момент хранятся трубы для завершения строительства газопровода.

Ранее американские сенаторы пригрозили гавани «финансовым разрушением». В частности, американскому бизнесу запретят иметь дело с самим портом, а также со всеми организациями, с которыми он сотрудничает. Сама гавань находится в собственности муниципалитетов, поэтому в Германии расценили угрозы со стороны США как посягательство на суверенитет страны. Депутаты бундестага потребовали от правительства подготовить симметричный ответ с введением пошлин на поставку американского сжиженного природного газа.

Ранее такие угрозы со стороны американских сенаторов уже сработали. Напуганная вероятными санкциями швейцарская компания Allseas, которой принадлежали корабли, прокладывающие трубы в Балтийском море, покинула проект. Строительство «Северного потока — 2» остановилось. Россия направила на место собственный трубоукладчик «Академик Черский». В данный момент газопровод готов на 93%.