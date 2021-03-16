Германия планирует выиграть время в разногласиях с Америкой по поводу газопровода «Северный поток — 2», чтобы добиться завершения проекта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По оценкам аналитиков, газопровод готов на 95%, его строительство может завершиться к сентябрю. Поэтому в Берлине полагают, что после запуска Вашингтон взглянет на ситуацию иначе, а американские политики изменят риторику на более прагматичную.

«Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты перед фактом, что проект уже готов», — говорится в материале.

Кроме того, в ФРГ считают, что власти США хотят вести переговоры по вопросу газопровода и искать совместное решение.

При этом, как рассказали Reuters в Вашингтоне, Штаты продолжают сотрудничать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. Американская сторона не обязана предлагать варианты, поскольку считает «Северный поток —2» исключительно проблемой Германии, отметили собеседники агентства.

Ранее противники «Северного потока — 2» начали выигрывать на выборах в Германии. «Зеленые» сейчас критикуют поток, потому что находятся в оппозиции. Однако в случае победы они будут нести ответственность за страну и тогда иначе взглянут на эти вопросы.