  • СМИ Германии рассказали о «геополитической революции» Путина

    20 октября 2019, 21:50

    Александра Каширина

    Уход американцев из Сирии позволит российскому президенту Владимиру Путину вести в регионе собственную политику. Таким образом российский лидер добился победы на территории Ближнего Востока без ведения военных действий. Об этом написал в своей статье журналист газеты Die Welt Михаэль Штюмер.
    СМИ Германии рассказали о «геополитической революции» Путина

    По мнению автора статьи «Трамп превращает НАТО в игрушечную армию», после ухода американских войск из Сирии Россия снова будет вести в ближневосточном регионе «свою игру».

    Автор критикует президента США Дональда Трампа за то, что тот подмывает основы НАТО, «одного из самых удачных примеров военных союзов в истории».

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    Сейчас по вине американского президента на Ближнем востоке произошла «геополитическая революция» из-за того, что войска США покинули свои позиции в регионе.

    До этого США надежно поддерживали «жизненно важные» интересы на Ближнем Востоке — от нефтяных скважин и морских путей до стратегической безопасности Израиля. То, что происходит сейчас «не может никому понравится».

    НАТО, по его словам, уже никогда не станет прежним — обещанием безопасности для европейцев, воплощением сдерживания и мирового положения США.

    Автор статьи призывает начать как-то действовать по этому поводу. «Путин добился того, о чем только мечтали почти все умные военачальники на протяжении всей истории, — победы без войны», — написал он.

    Ранее американский журнал «Foreign Policy» опубликовал статью, автор которой опасался, что США сдадут России Европу также, как сдали курдов и свою базу в Сирии.