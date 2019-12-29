СМИ: французский бизнесмен отомстил за увольнение кражей 1,1 млн евро

Компания вышла на рынок в 2013 году и приносила неплохую прибыль. Но в руководстве начался разлад и одного из основателей уволили. Затаив обиду бизнесмен подготовил свою месть. С декабря 2018 года по январь 2019 года он выводил биткоины с виртуального кошелька фирмы, где когда-то работал в свое хранилище электронных денег.

Всего ему удалось похитить 182 биткоина. Это третья по размеру кража криптовалюты в современной Франции. Для того, чтобы обойти защиту предприниматель выводил суммы ниже предела, после которого владелец получает сигнал.

Узнав о пропаже руководство компании подало жалобу в ведомство по борьбе с киберпреступностью прокуратуры. Сначала правоохранители вычислили электронный кошелек, куда ушли виртуальные деньги, а после установили личность владельца.

Бизнесмена задержали во французском департаменте Кальвадос. Ему предъявили обвинение в хищении и отмывании денег, незаконном доступе в базу данных и преступной манипуляции с ней. Предпринимателя поместили под судебный надзор, хотя прокуратура потребовала реального заключения.