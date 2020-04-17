СМИ Франции: Белоруссия мешает Европе в борьбе с коронавирусом

По информации «ФедералПресс», журналисты из Франции обвиняют Белорусскую республику в недостаточном противостоянии инфекции.

Во Всемирную организацию здравоохранения поступили многочисленные обращения с просьбой проверить Минск. По прибытии в столицу Белоруссии специалисты обнаружили качественно укомплектованную больницу. Эксперты подчеркнули, что страна готова к ухудшению ситуации с коронавирусом.

Лидер республики Александр Лукашенко убежден в том, что останавливать работу предприятий не нужно.

Ранее президент обратил внимание на то, что за рубежом государство осуждают за якобы неэффективную борьбу против коронавирусной инфекции. Он уточнил, что больше всего об этом говорят «родные братья на востоке».

«Не тем путем пошли, видите ли», — отреагировал на критику Лукашенко.

Российский журналист призвал правительство Белоруссии раскрыть настоящую информацию о ситуации по коронавирусу в стране.