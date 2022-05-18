СМИ: ФБР не проявило интереса к содержимому ноутбука Хантера Байдена

Владелец ремонтной мастерской, сдавший в 2019 году в ФБР ноутбук сына кандидата в президенты Джо Байдена, рассказал, что в Бюро не проявили никакого интереса к содержимому жесткого диска. Джон Пол Мак Исаак в своей книге описал, как его отец ходил в ФБР с ноутбуком и договором на ремонт с подписью Хантера Байдена. Отрывки опубликовал телеканал Fox News.

Отец Исаака заявил в ведомстве, что опасается за жизнь сына и свою из-за увиденного на ноутбуке. Владелец мастерской указал, что на диске хранились порнографические материалы и «конфиденциальная геополитическая информация».

По словам посетителя, агент не выглядел заинтересованным, не стал брать жесткий диск и посмотрел только договор на ремонт. Потом он посоветовал отцу Исаака «обзавестись адвокатом и никому не говорить о произошедшем».

«Ни один из нас не знал, что думать. Возможно, это был наш непосредственный опыт работы с двухуровневой системой правосудия, благодаря которой обычные граждане получают наказание за мелкие преступления, в то время как богатые и влиятельные остаются в белых перчатках», — написал автор.

После публикации в 2020 году содержимое ноутбука Хантера Байдена вызвало «политическую бурю». Найденные на диске фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, считают некоторые СМИ.