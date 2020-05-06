СМИ: Евросоюз теряет влияние на Балканах

В ближайшее время ЕС запланировал провести онлайн-саммит с балканскими коллегами.

«Саммит — это повод, чтобы сказать: мы хотим, чтобы вы присоединились. Но мы также скажем, что вы не можете потворствовать китайцам и русским, когда вам это удобно», — заявил один из дипломатов Евросоюза.

Сербия, Косово, Черногория, Албания, Босния и Северная Македония хотят присоединиться к ЕС. Однако проблемы из-за COVID-19 сейчас стоят на первом месте.

Чиновники ЕС заявили, что помощь в размере трех миллиардов евро, которую Евросоюз выделил балканским странам на борьбу с пандемией, гораздо больше той, что получена ими от России и Китая.