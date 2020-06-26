СМИ: Евросоюз отказался открывать границы для россиян

Россияне в ближайшее время не смогут попасть в страны Европейского союза. Границы для граждан РФ пока открывать не собираются из-за эпидемической ситуации в стране.

Как сообщил ТАСС источник в делегации одного из государств Евросоюза в Брюсселе, Россию не включили в список стран, для которых с 1 июля откроют границы.

«Дело в том, что на данный момент эпидемическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля», — рассказал источник.

Собеседник агентства назвал ситуацию «нормальной», так как России нужно больше времени на карантин: коронавирус начал распространяться в РФ позже, чем в Европе. Список стран, которым откроют границы, будут позже пересматривать и расширять. Источник уверил, что улучшение ситуации с 2019-nCoV в России в интересах обеих сторон.

По последним данным, за минувшие сутки российские медики выявили 6800 случаев COVID-19. За все время пандемии выявили 620 794 случая заражения новым вирусом. От COVID-19 умер 8781 человек.