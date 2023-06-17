Мир 17 июня 2023, 16:49 СМИ: Европейский ЦБ предостерег от использования замороженных активов России для помощи Украине piqsels

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Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Украине. По мнению регулятора, это может подорвать доверие к евро, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, <…> и диверсификации торговли», — приводится цитата из официального документа.

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По мнению ЕЦБ, в случае использования процентов от замороженных российских активов для помощи Киеву, страны могут отказаться от евро. Вероятность этого возрастет в случае единоличного принятия решения Европейским союзом, без поддержки стран G7.

По примерным данным, страны ЕС заблокировали порядка 200 миллионов евро активов Центробанка РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал блокировку национальных активов за рубежом «средневековьем и разбоем». Он подчеркнул, что этими действиями западные страны нарушили международное законодательство.