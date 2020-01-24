СМИ: Европейский газовый рынок находится на пороге кризиса

Европейский газовый рынок в 2020 году подходит к кризису. Из-за борьбы между «Газпромом» и поставщиками сжиженного газа за долю рынка стоимость газа уже упала до самого низкого уровня за десятилетие.

Конкуренция между российским трубопроводным газом в Европе и поставщиками сжиженного газа сильно обострилась в 2019 году, пишет газета «Коммерсант». Из-за этого в сентябре прошлого года средняя спотовая цена на ключевом хабе TTF в Нидерландах снижалась до 117 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Эта отметка стала самой низкой в истории современной европейской газовой отрасли.

С 2020 года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. Аналитики прогнозируют, что уже к лету цены могут рухнуть ниже 100 долларов за тысячу кубометров газа. При таком варианте экспорт «Газпрома» станет убыточным, а американские СПГ-заводы и вовсе могут остановить производство.