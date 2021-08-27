В Европе предложили «Газпрому» продать трубопровод «Северный поток — 2» другому сертифицированному оператору, чтобы обойти газовую директиву Евросоюза. Информация об этом появилась в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание ссылается на заявления немецких чиновников. Из обновленных правил газовой директивы ЕС следует, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод должен частично заполняться альтернативным поставщиком или его часть, находящаяся на территории ЕС, должна принадлежать сторонней компании.

Недавно Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия новых правил. Компания с этими действиями не согласна. Руководители пообещали в ближайшее время сформулировать свою позицию на этот счет.

Трубопровод протянут из РФ в Германию, он уже почти достроен. Однако против проекта активно выступала Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. США тоже негативно относятся к «Северному потоку — 2».