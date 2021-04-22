СМИ: Европейская комиссия подаст в суд на AstraZeneca

Европейская комиссия готова запустить судебное разбирательство против англо-шведской компании AstraZeneca из-за проблем с поставками в страны Евросоюза вакцины от коронавируса. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пять источников среди европейских дипломатов.

Этот вопрос подняли на встрече представителей стран-членов ЕС. Большинство государств союза намерено поддержать иск.

По информации одного из источников, цель разбирательства — принудить AstraZeneca поставить все дозы медицинского препарата от коронавируса, принадлежащие Евросоюзу по контакту, отметила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретить экспортировать вакцину из ЕС из-за сокращения поставок препарата в страны сообщества, напомнила «Газета.ru». По ее словам, в I квартале 2021 года компания выполнила условия договора только на 30%.

В то же время жители Швеции начали отказываться от уколов вакциной AstraZeneca. А в Болгарии женщин до 65 лет запретили прививать вакциной AstraZeneca.