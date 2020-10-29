СМИ: еще одно вооруженное нападение пресекли во Франции

Французские СМИ сообщают о задержании человека с ножом. Он планировал нападение в Лионе.

По данным телеканала TVL, мужчина был вооружен 30-сантиметровым ножом. Он размахивал им на одной из трамвайных остановок. Его уже взяли под стражу и начали расследование.

Ранее неизвестный мужчина убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что теракт совершил мусульманин-радикал. Двух жертв он обезглавил. Местные СМИ сообщили, что предполагаемому убийце 25 лет. Зовут его Брахим, он выходец из Туниса. О себе он рассказал во время допроса.

После этого вооруженный ножом исламист напал на полицейских в Авиньоне. Мужчину застрелили.

Во всей Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. Французский премьер Жан Кастекс пообещал, что ответ на нападения будет быстрым и решительным.

Отношения между Францией и исламским миром испортились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель показал на своем уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания заявил, что в стране не откажутся от подобных карикатур.