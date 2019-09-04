СМИ: ЕС согласовал продление индивидуальных антироссийских санкций

Комитет постпредов стран ЕС согласовал 4 сентября вопрос о продлении индивидуальных антироссийских санкций — ограничения против физических и юридических лиц будут действовать еще полгода.

После согласования вопроса о продлении санкций должно последовать официальное решение Совета ЕС. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в институтах Евросоюза.

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«Оно (решение — прим. ред.) будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в „Официальном журнале“ Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике», — приводит агентство слова источника.

Сообщается, что постпреды решили продлить действие индивидуальных антироссийских санкций «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В июне Совет ЕС официально продлил действие экономических антироссийских санкций до 31 января 2020 года. Эти ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. Они уже не раз расширялись и продлевались.