СМИ: ЕС готов на отсрочку по Brexit. Но есть условия

По сути в предыдущую субботу Борису Джонсону не удалось провести через Парламент сделку о выходе Британии из ЕС. Голосавание оказалось бессмысленным, так как депутаты проголосовали за поправку Оливера Летвина, принятая, чтобы обезопасить британцев от выхода без сделки, то есть без каких-либо выгодных условий.

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Таким образом, пока не ясно, одобрит ли Палата общин сделку или нет. В понедельник будет повторное голосование, которое окончательно решит «условия развода». Если депутаты проголосуют «против», то ЕС, скорее всего, предоставит Великобритании отсрочку Brexit на три месяца. Хотя, по информации издания, Брюссель рассчитывает на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее.

После субботнего голосования Борис Джонсон вынужден был в соответствии с законом запросить у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Но, как стало известно британский премьер не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она «нанесет ущерб интересам Великобритании» и партнерам Лондона в ЕС.