СМИ: Эрдоган выбросил письмо с советами Трампа

Источник телерадиокомпании «Би-би-си» в турецком правительстве заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган выкинул в мусор письмо американского лидера Дональда Трампа. Собеседник британских СМИ отметил, что в тот же день Анкара начала операцию в Сирии.

«Администрация президента подтверждает, что когда президент Эрдоган получил письмо от Трампа, он „его отклонил, бросил в мусорное ведро“ и в тот же день начал операцию в Сирии. Он готов был действовать, письмо стало последней каплей».

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Также в твите журналиста «Би-би-си» представлен скриншот послания Трампа. Оно датировано 9 октября.

«Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — а мне придется это сделать», — написал американский лидер.

В послании глава Белого дома призвал турецкого коллегу «не быть дураком» и не продолжать операцию в Сирии. Подлинность письма подтвердил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Военная операция Турции в САР получила название «Источник мира». Ее цель — сломить Рабочую партию Курдистана и «Исламское государство»*.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.