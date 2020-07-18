СМИ: эмира Кувейта госпитализировали

Эмира Кувейта шейха Сабах аль-Ахмеда аль-Джабера госпитализировали. Об этом сообщило Кувейтское информационное агентство (KUNA).

«Его высочество Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в субботу для прохождения нескольких медицинских осмотров», — процитировало агентство слова министра эмирского дивана (канцелярии) шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.

По данным агентства, 91-летний эмир чувствует себя хорошо. Он лег в больницу, чтобы пройти плановое медицинское обследование.

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавляет Кувейт с 2006 года. До того, как занять пост эмира, он служил министром иностранным дел Кувейта и премьер-министром. Его наследником сейчас является его сводный брат шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.