СМИ: Елизавета II лишит внука военных титулов

Королева Великобритании Елизавета II решила лишить своего внука принца Гарри военных титулов. Об этом сообщил Express.

В таком случае почетные звания перейдут брату герцога Сассекского принцу Уильяму.

Принц Гарри уже отреагировал на решение бабушки. Он заявил, что никто не в праве лишать его возможности заниматься тем, чем он хочет.

Кроме того, он и его супруга Меган Маркл больше не могут официально представлять королеву и выполнять связанные с этим почетные обязанности.

После решения Маркл и принца Гарри переехать в США, Елизавета II дала им год «переходного периода». За это время супруги имели право передумать и вернуться в королевство. Однако пара отказалась и написала королеве соответствующее письмо. Таким образом, теперь королевское покровительство герцога и герцогини вернутся ее величеству для перераспределения между действующими членами королевской семьи Британии.

Кроме того, накануне королева лишила супругу внука доступа к семейным реликвиям, напомнил сайт «Дни.ру». Она забрала у нее все украшения и думала вернуть кольцо из коллекции принцессы Дианы, которое подарили Маркл на помолвку.