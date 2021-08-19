СМИ: эксперты выразили сомнение в желании талибов* разрабатывать богатые месторождения лития

Афганистан располагает залежами полезных ископаемых на триллион долларов. Но эксперты сомневаются, что руководство террористического движения «Талибан»* воспользуется этим.

В 2010 году военные и геологи США обнаружили, что страна, расположенная на перекрестке дорог Центральной и Южной Азии, располагается на месторождениях полезных ископаемых стоимостью почти один триллион долларов, которые могут кардинально изменить ее экономические перспективы. Об этом сообщил CNN.

На территории страны огромные залежи меди, железа и золота. Но также в Афганистане одни из самых богатых месторождений лития. Этот металл используется в производстве многоразовых батарей для телефонов, компьютеров и автомобилей.

Добыче этих ископаемых препятствовали проблемы безопасности, отсутствие инфраструктуры и сильные засухи. Американские эксперты считают, что под контролем Талибана* это не изменится. Однако добычу ископаемых могут начать Китай, Пакистан или Индия через сотрудничество.

Эксперты CNN заявили, что разработка лития занимает около 16 лет и вероятность того, что талибы* с приходом власти в Афганистане займутся добычей этого металла мала. Однако именно разработка лития могла бы сделать Афганистан одной из самых богатых стран в мире и посоревноваться в Объединенными Арабскими Эмиратами.

«„Талибан“* получил власть, но процесс становления повстанческой группировки в статусе национального правительства будет очень непростым. До функционального управления месторождениями минералов еще, видимо, очень далеко», — привел CNN слова специалиста по вопросам Азии в британской компании Verisk Maplecroft Джозефа Паркеса.

Частные компании вряд ли, по словам эксперта, начнут инвестировать в разработку месторождений в Афганистане. Этого не происходило при правительстве, поддерживаемом США, это не произойдет и при талибах*. Инвесторы побояться вкладывать деньги из-за угроз санкций. Также бизнесмены не захотят вкладываться в государство, где правительство нарушает права людей.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.