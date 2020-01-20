СМИ: экс-защитник «Реала» мог заказать убийство бывшего бомбардира «Ювентуса»

По данным издания, покушение на Ковачевича произошло в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в спортсмена из пистолета, но не ранил его. Футболист отделался травмой колена, упав после выстрела на землю.

По словам инсайдера, Ковачевич знал детали договорных игр в Испании, за которыми мог стоять Браво. Именно это, по мнению греческих правоохранителей, и могло послужить мотивом для убийства. Уточняется, что Браво обвинили в организации договорных матчей и арестовали. Однако позже выпустили под залог в размере ста тысяч евро.