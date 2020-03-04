СМИ: Египет не признал терактом крушение лайнера «Когалымавиа» над Синаем

Апелляционный суд Каира вынес странное решение по искам семей жертв крушения самолета «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году. Некоторые из них отклонили, так как личности погибших якобы не установлены до сих пор. На заседании ЧП назвали аварией, а не терактом.

Как сообщил «Коммерсант», иски подали премьер-министру Египта, на момент крушения А321 им был Шериф Исмаил, и руководителям МВД, министерств финансов и авиации Египта. Родные погибших считают, что из-за халатности бывшей власти террористы пронесли на борт самолета бомбу, которая взорвалась в воздухе.

В Каире не отрицают вмешательство в тот роковой полет «третьих лиц», но настаивают, что расследование катастрофы пока не завершено и террористическим актом крушение не называют.

Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» рухнул в результате теракта 31 октября 2015 года над Синаем. Самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Большинство из них были россияне. На родине их давно опознали и похоронили. Россия после ЧП приостановила авиасообщение с Египтом и потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах.