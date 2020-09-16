СМИ: Джордж и Амаль Клуни расстались

Отмечается, что брак актера и юриста переживает не лучший период. Еще до начала карантина у супругов возникли конфликты, а во время режима самоизоляции ситуация только ухудшилась. Джордж Клуни даже начал строить себе отдельный дом.

По данным СМИ, причина разрыва — желание супруги родить третьего ребенка. Актер выступает категорически против этой идеи.