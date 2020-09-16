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    16 сентября 2020, 12:03

    СМИ: Джордж и Амаль Клуни расстались

    Анастасия Кременчугская

    Голливудский актер Джордж Клуни расстается со своей супругой Амаль. Такой информацией поделились близкие друзья пары. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Отмечается, что брак актера и юриста переживает не лучший период. Еще до начала карантина у супругов возникли конфликты, а во время режима самоизоляции ситуация только ухудшилась. Джордж Клуни даже начал строить себе отдельный дом.

    По данным СМИ, причина разрыва — желание супруги родить третьего ребенка. Актер выступает категорически против этой идеи.

    Новости SMI.FM