СМИ: Джонсон принесет в «жертву» помощника, который разрешал вечеринки в локдаун

Британский премьер Борис Джонсон может уволить секретаря кабмина и начальника государственной службы Саймона Кейса, который разрешал ему устраивать вечеринки на Даунинг-стрит в период жесткого карантина. Об этом написали в воскресной газете The Observer, принадлежащей The Guardian.

Сотрудница секретариата кабмина Сью Грей, которой поручили провести внутреннее расследование карантинных вечеринок Джонсона, подготовила доклад, в котором на Кейса возлагается ответственность за то, что он разрешал устраивать тусовки на Даунинг-стрит, когда по всей стране это запрещалось.

Лондонская полиция после вечеринок уже выписала 126 штрафов, в том числе Джонсону. Но в докладе Грей говорится о других мероприятиях с участием премьер-министра, за которые его не оштрафовали.

Британские журналисты предположили, что после вскрытия этих фактов Джонсон попросит Кейса уйти в отставку или даже уволит его, чтобы сохранить собственное кресло. Источник газеты не исключил, что Джонсон до сих пор не уволил Кейса, потому что берег эту «жертву» до нужного момента.