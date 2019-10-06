СМИ: Джонсон отказался покидать пост премьера самостоятельно

Стало известно условие, при котором Джонсон попросит об отсрочке Brexit Подробнее

«Если только полиция не объявится на пороге Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — заявили изданию.

По словам помощников, Джонсон не планирует отступать, если Брюссель не примет его новый план по Brexit, а депутаты Великобритании будут выступать за выполнение закона. Согласно ему правительство должно запросить у Евросоюза продления на три месяца переговоров по Brexit, если соглашения не удастся достигнуть 19 октября.

Газета отмечает, что британский премьер скорее предложит королеве себя уволить, чем пойдет на такой шаг сам.

Новые предложения по Brexit 2 октября были предложены на рассмотрение председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Они касаются вопроса североирландской границы, так как именно она является основным камнем преткновения между Великобританией и ЕС для заключения сделки. Но в Евросоюзе указали на некоторые моменты, которые Лондон должен исправить.