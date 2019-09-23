  • СМИ: Джонсон и Трамп договорились о торговой сделке

    23 сентября 2019, 08:58

    Алексей Сахаров

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп приготовились объявить о торговом соглашении между Великобританией и США. Сделка может быть заключена до июля 2020 года, сообщил сайт издания The Sun со ссылкой на источники.
    СМИ: Джонсон и Трамп договорились о торговой сделке

    Как отметило издание, объявить о сделке стороны могут уже в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, которая намечена на вторник, 24 сентября. По информации источника издания, «политическая воля» к заключению торгового соглашения наконец появилась у обеих сторон. Собственно соглашение может быть заключено уже к июлю 2020 года.

    «Это большая победа для нас, и Трампу очень хочется прокричать об этом в Штатах», — добавил источник британского издания.

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    Сроки заключения торгового межгосударственного соглашения указаны с учетом того, что в июле 2020 года в США начинается избирательная кампания. Следовательно, сделка должна быть подписана в течение первого полугодия наступающего 2020 года.

    К слову, формально переговоры не могут начаться, пока Британия не уйдет из ЕС. Впрочем, стороны будущего соглашения это не останавливает от его обсуждения.