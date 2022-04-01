СМИ: Джен Псаки покинет Белый дом ради карьеры на телевидении

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки начала переговоры с телеканалом MSNBC о новой должности. Уход официального представителя Белого дома запланирован на май, сообщил сайт Axios со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь уже провела консультации с юридической службой администрации президента, чтобы исключить все правовые риски этого решения. Официального заявления об уходе Псаки пока не делала.

По данным издания, это не первая попытка пресс-секретаря покинуть свой пост. Она уже вела переговоры с CNN, где работала во время президентства Дональда Трампа в качестве политического комментатора. В Белый дом Псаки вернулась после победы на выборах Джо Байдена.

В случае перехода на телеканал MSNBC ей придется работать в компании с бывшим пресс-секретарем вице-президента Камалы Харрис — Симон Сандерс, которая с января ведет там свою новую программу.