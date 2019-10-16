СМИ: двое полицейских погибли во время взрыва в Афганистане
Избирательный участок взорвали в АфганистанеПодробнее
Как сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти, во время взрыва пострадали мирные жители и шесть представителей внутренних органов региона.
По данным портала Reportely, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой грузовик, который въехал в здание отделения полиции. Во время взрыва пострадали ученики расположенной рядом медресе.
По предварительным данным, ответственность за теракт на себя взяли боевики движения «Талибан»*.
Лагман — это одна из относительно спокойных провинций на Востоке Афганистана, однако талибы* активно действуют в некоторых ее районах и время от времени атакуют правительственные здания.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.