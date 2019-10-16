СМИ: двое полицейских погибли во время взрыва в Афганистане

Заминированный автомобиль взорвался рядом с районной управой и отделением полиции в афганском округе Алишинг (провинция Лагман). Погибли двое полицейских. Около 30 человек получили ранения.

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Как сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти, во время взрыва пострадали мирные жители и шесть представителей внутренних органов региона.

По данным портала Reportely, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой грузовик, который въехал в здание отделения полиции. Во время взрыва пострадали ученики расположенной рядом медресе.

По предварительным данным, ответственность за теракт на себя взяли боевики движения «Талибан»*.

Лагман — это одна из относительно спокойных провинций на Востоке Афганистана, однако талибы* активно действуют в некоторых ее районах и время от времени атакуют правительственные здания.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.