СМИ: движение против сексуального насилия Time’s Up тратило пожертвования на зарплату руководству

Популярное движение против сексуального насилия Time’s Up в 2018 году собрало 3,67 миллиона долларов. Львиная доля из этой суммы — более 1,4 миллиона долларов — ушла на зарплату руководителям. В фонд юридической поддержки жертв домогательств направили всего 312 тысяч долларов.

Как сообщило издание The New York Post со ссылкой на налоговые документы, более 157 тысяч долларов потратили на организацию всевозможных конференций. 288 тысяч ушло на рекламу, а 940 тысяч — на некие юридические расходы. Путешествия обошлись движению в 59 тысяч долларов, а PR-кампания — в 112 тысяч долларов.

Наблюдатели, которые контролируют работу благотворительных движений, рекомендуют тратить 75% доходов от пожертвований на заявленную миссию. Оставшиеся средства можно пустить на различные административные цели. Time’s Up только на зарплаты тратило 38% от всех доходов.

Участниками движения после его основания в 2018 году стали американские актрисы Риз Уизерспун, Эми Шумер, Бри Ларсон и другие звезды. Time’s Up появилось после серии обвинений в сексуальных домогательствах в адрес известных представителей шоу-бизнеса.