СМИ: две россиянки задержаны в Турции

Сообщается, что женщины были задержаны в провинции Килис, которая находится на юге Турции. Они с тремя детьми пытались пересечь границу страны.

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После задержания россиянок передали в иммиграционные органы Турции. Женщинам было выдано «красное уведомление». Оно обязывает правоохранительные органы государств-членов Интерпола арестовать разыскиваемое лицо с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну-инициатора розыска.

*Террористическая организация, запрещенная в России