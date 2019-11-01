СМИ: две россиянки задержаны в Турции
В Турции были задержаны две россиянки, которых подозревают в связях с террористической организацией «Исламское государство»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.
Сообщается, что женщины были задержаны в провинции Килис, которая находится на юге Турции. Они с тремя детьми пытались пересечь границу страны.
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После задержания россиянок передали в иммиграционные органы Турции. Женщинам было выдано «красное уведомление». Оно обязывает правоохранительные органы государств-членов Интерпола арестовать разыскиваемое лицо с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну-инициатора розыска.
*Террористическая организация, запрещенная в России