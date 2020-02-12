СМИ: два российских бизнесмена умерли на вилле в Испании

В испанском муниципалитете Дения в Валенсии мертвыми нашли двух российских бизнесменов. Они находились на вилле одного из них.

Издание Informacion сообщило, что погибшим было по 62 года. Они спали в разных комнатах и во сне отравились угарным газом. ЧП произошло из-за неисправного газового котла в доме.

Полиция приехала туда после того, как родственники не смогли дозвониться до одного из россиян и забили тревогу. Агентство Frаnсе Рrеss написало, что тела нашел сотрудник владельца дома.

Судмедэксперт уже подтвердил, что смерть произошла естественным путем. Следователи отмели и версию об ограблении. Никаких признаков взлома на вилле не нашли. Личности погибших не разглашаются.

В начале февраля похожий случай произошел в Цхинвале. Советника по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игоря Галя и его супругу нашли мертвыми в их доме. Возможной причиной смерти россиян назвали отправление угарным газом.

Ранее МЧС России рассказало, что нужно делать при отравлении угарным газом. Признаки отравления — учащенное сердцебиение, головокружение, сонливость. Чтобы спастись, человеку как можно быстрее надо выйти на улицу и при необходимости обратиться к врачу.