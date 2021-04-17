СМИ: два корабля Северного флота вошли в Черное море

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море через Босфорский пролив. Есть информация, что это корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Это корабли Северного флота. Зашли в Черное море», — сказал он.

Ранее отряд кораблей Каспийской флотилии совершил переход из Каспийского в Черное море. Мероприятие проходит в рамках контрольной проверки зимнего периода обучения.

Судна прошли по Волго-Донскому каналу более 100 километров, преодолели 13 шлюзов, миновали Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — рассказали в пресс-службе.

В проверке готовности к отражению морских и воздушных десантов участвовали подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Приказ отдал командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.