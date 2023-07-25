Мир 25 июля 2023, 14:39 СМИ драматизировали ситуацию вокруг саммита БРИКС — МИД РФ Посол МИД России Олег Озеров: СМИ драматизируют ситуацию вокруг саммита БРИКС РИА «Новости»

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Средства массовой информации драматизировали ситуацию вокруг предстоящего саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике. На это указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, глава секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай». Слова дипломата привел ТАСС.

«Мне кажется, что сейчас пресса очень много драматизирует. Это ее задача — горячие пирожки печь», — отметил посол МИД.

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Озеров заверил, что на самом деле идет нормальная и рутинная подготовка к саммиту БРИКС в ЮАР. Мероприятие должно пройти в установленные сроки и в том формате, который оговорили его участники, резюмировал представитель дипломатического ведомства.

Южноафриканский сайт News 24 ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не получил официального приглашения на саммит БРИКС, хотя активно добивался участия в мероприятии. По данным издания, французскому лидеру отказал в визите президент ЮАР Сирил Рамафоса.

На мероприятие также не позвали президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщил «Царьград». Всего Южно-Африканская Республика направила 70 приглашений на саммит.