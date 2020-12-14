СМИ допустили закрытие генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке

Американские власти могут закрыть свои генконсульства, расположенные в Екатеринбурге и Владивостоке. Сейчас они работают в ограниченном режиме.

С марта за услугами в диппредставительство в Екатеринбурге можно обратиться только в экстренных случаях, напомнила газета «Коммерсант». Во Владивостоке с этого же периода оно не работает в связи с пандемией коронавируса.

По мнению источника в дипломатических кругах, власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генеральных консульств в упомянутых городах.

Генконсульство США во Владивостоке, уточнило РИА «Новости», информацию о возможном закрытии пока не подтвердило.

«Пока нет никакой информации на этот счет», — заявили в дипмиссии.

В Госдепартаменте США ранее выражали надежду, что работа генконсульств восстановится, «как только позволит ситуация». В итоге ведомство решило, что положение дел в ближайшее время улучшится вряд ли. В Соединенных Штатах визовое обслуживание россиян ограничили еще до коронавируса.

Иногда проще было обратиться за визой в американские дипломатические учреждения в других странах, чем попасть на собеседование в одно из российских подразделений.