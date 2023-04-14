Мир 14 апреля 2023, 11:06 СМИ допустили, что Венгрия может разрешать переброску оружия на Украину через свое воздушное пространство Politico: Венгрия назвала США противником, но может тайно пропускать оружие для Украины РИА «Новости»

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Венгерские власти считают США противником, но могут тайно пропускать через воздушное пространство страны военные грузы для Украины. Об этом говорит информация, полученная в результате утечек из Пентагона, сообщила газета Politico после изучения документов.

Издание заметило, что 23 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан во время собрания на тему политической стратегии назвал Штаты одним из трех ключевых оппонентов своей партии. При этом, по сведениям газеты, венгерская сторона может давать разрешение странам НАТО использовать воздушное пространство для доставки вооружения прямо на поле боя на Украину.

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Тем временем Орбан сделал заявление о том, что Украины как государства в экономическом плане не существует. По его словам, как только США и ЕС перестанут финансировать киевским режим, украинский конфликт подойдет к концу.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии может одобрить вероятное присоединение Украины к блоку НАТО, если власти этой страны признают официально права венгерского меньшинства на западе государства.