СМИ: Донбасс ждет блокада в случае провала мирного соглашения

Зеленский объяснился перед радикалами за «формулу Штайнмайера» Подробнее

По информации издания, команда президента Украины Владимира Зеленского ждет встречи лидеров «нормандской четверки». Украинский лидер, по данным источников газеты, хочет услышать от президента РФ Владимир Путина, что тот ждет от его страны. Также украинская сторона намерена понять, как сильно ее будут поддерживать Германия и Франция.

После этого Зеленский будет готов приступить «к поэтапной, указанной в Минских соглашениях реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в рабочем порядке решая вопросы вывода войск, возобновления действия украинских законов и властных институтов, проведения местных выборов».

Если же «формула Штанмайэра» не сработает, то Киев пойдет на радикальные меры. Так, Украина начнет блокаду непризнанных республик. В этом случае речь пойдет о прекращении выплат пенсий и пособий, а также об ограничении или прекращении поставок тепла, воды и электроэнергии. Кроме того, строго будут регулироваться передвижения людей между контролируемой и неконтролируемой территориям.

По данным издания, не исключена и прямая изоляция нескольких районов Донецкой и Луганской областей. Так, в одной из редакции резервного плана говорится о возведении стены вдоль линии ограничения.

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Между тем, в некоторые регионах Украины уже прошли акции протеста из-за подписания «формула Штанмайера». Митингующих во Львове поддержала местная власть. Областной совет Львовской области принял заявление о недопустимости следования «формуле».

Он назвал принятый документ уловкой, которая должна «закрепить во власти представителей оккупационных администраций». Это заявление поддержали 66 депутатов, присутствовавших на заседании.

На востоке Украины, в Мариуполе, после одной из протестных акций был принят манифест. В нем митингующие потребовали от власти опубликовать тексты всех договоренностей, которые могут быть на повестке дня во время следующего заседания «нормандской четверки».

Общественность считает, что необходимо отказаться от принятия любых документов, которые угрожают суверенитету Украины, а также ее европейскому пути развития. По их мнению нужно разработать точный план реинтеграции неподконтрольных украинской власти частей Донбасса.

Протестные акции прошли и в Киеве. На них сформировалось новое общественное движение — «Движение сопротивления оккупации».

Между тем, в офисе президента Владимира Зеленского считают, что подписанный документ — это всего лишь технический шаг. Он позволит дать старт мирному процессу.

Контактная группа по ситуации в Донбассе 1 октября в Минске согласовала «формулу Штайнмайера». Она предусматривает проведение местных выборов и предоставление особого статуса этому региону. Кроме того, участники «нормандского формата»(Украина, Россия, Германия, Франция) обсудили порядок отвода сил в Золотом и Петровском.